Москва22 сен Вести.Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" с апреля этого года начал выступать под новым лозунгом, и стиль игры команды стал заметно зрелищнее и агрессивнее. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов.

По его словам, новая психологическая установка помогла команде и обеспечила ей место в Российской премьер-лиге.

Когда мы только зашли тренерским штабом и начали работать еще в апреле, мы пришли с каким-то лозунгом. И этот лозунг был: "Что мы хотим играть в футбол, мы хотим чем-то отличаться от других". И это очень сработало, ребята подхватили, мы неплохо провели концовку сезона, мы обеспечили команде место в премьер-лиге сказал Булатов

Он отметил, что новый лозунг настроил футболистов на агрессивную игру и зрелищность.

Надо смотреть на глаза ребят, когда у нас идет установка, мы видим, что они горят… Этот лозунг ребята приняли, мы стали другими, мы агрессивные, мы пытаемся атаковать, мы пытаемся забивать. И мы про зрелищность. Мы очень хотим, чтобы зритель ходил. Мы очень хотим, чтобы стадион наполнялся добавил тренер

Ранее сообщалось, что для сборной России по футболу была изготовлена новая форма, за основу дизайна которой взято графическое изображение первого аккорда гимна РФ.