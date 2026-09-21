Сборной России по футболу изготовили форму со звуковой волной гимна РФ РФС анонсировал форму сборной России, в ее основу легла звуковая волна гимна РФ

Москва21 сен Вести.Для сборной России по футболу изготовили новую форму, дизайн которой был изготовлен на основе графического изображения первого аккорда гимна РФ. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

РФС и Jogel представляют новую форму сборной России. В ее основе – первый аккорд национального гимна говорится в Telegram-канале сборной России

Уточняется, что для этого была оцифрована его звуковая волна, после чего ее изобразили в графическом паттерне. Он и был помещен на игровую футболку.

Всего презентовано два комплекта: бордового и белого цветов. На первом из них и изображена оцифровка звуковой дорожки, а также нанесены первые четыре строчки гимна РФ.

На белом варианте формы уже изображены строки припева гимна.