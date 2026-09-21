Москва21 сенВести.Для сборной России по футболу изготовили новую форму, дизайн которой был изготовлен на основе графического изображения первого аккорда гимна РФ. Об этом сообщает Российский футбольный союз.
РФС и Jogel представляют новую форму сборной России. В ее основе – первый аккорд национального гимнаговорится в Telegram-канале сборной России
Уточняется, что для этого была оцифрована его звуковая волна, после чего ее изобразили в графическом паттерне. Он и был помещен на игровую футболку.
Всего презентовано два комплекта: бордового и белого цветов. На первом из них и изображена оцифровка звуковой дорожки, а также нанесены первые четыре строчки гимна РФ.
На белом варианте формы уже изображены строки припева гимна.