Тренер ФК "Крылья Советов" назвал основной путь клуба по работе с молодежью Тренер "Крыльев Советов" считает, что игроки в клубе могут сделать себе имя

Москва22 сен Вести.Основной путь самарского футбольного клуба "Крылья Советов" по работе с молодежью заключается в подготовке молодых спортсменов для других больших команд. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный тренер клуба Сергей Булатов.

В качестве примера он вспомнил профессиональный путь футболиста Сергея Бабкина, который сегодня выступает за московский "Локомотив". Бабкин за четыре года в "Крыльях Советов" смог настроиться на работу и слушал тренеров, что позволило ему уйти в другую большую команду.

Это может быть наш путь. И Кирилл [Столбов], который забил сейчас решающий гол в матче с "Родиной". Я говорю ему: "Вот смотри на Сергея, это тоже, наверное, твой путь". Он пришел за небольшие деньги из большого клуба, он может сделать себе имя у нас в команде. И мы понимаем, что мы вполне возможно, еще долго останемся донорами, но наш путь вот такой – выращивать футболистов: брать их, растить, и если они будут уходить большие команды, значит, мы хорошо работаем рассказал Булатов

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