Москва22 сен Вести.Чтобы сформировать сильную футбольную команду, нужны разноплановые игроки, которые должны прикрывать слабые стороны и дополнять друг друга, словно в калейдоскопе. Подробнее о таком принципе рассказал главный тренер самарского клуба "Крылья Советов" Сергей Булатов в интервью ИС "Вести".

По его словам, "принцип калейдоскопа" он перенял во время работы помощником с Александром Побегаловым.

Он такие умные вещи говорил, что для того, чтобы команда сложилась, как в калейдоскопе, все должно совпасть. У вас должны быть разные футболисты: один быстрый, один умный, один очень забивной, другой очень созидательный. И вот когда ваш калейдоскоп сложится, тогда и команда будет объяснил Булатов

Ранее сообщалось, что сборная России выступит с флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (ФИФА) среди игроков до 15 лет.