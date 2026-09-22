Тренер: "Крылья Советов" пришли в футбол с желанием быть непохожими на других Тренер Булатов рассказал о желании своей футбольной команды отличаться от других

Москва22 сен Вести.Самарские "Крылья Советов" пришли в футбол с желанием быть непохожими на других. Об этом ИС "Вести" рассказал главный тренер команды Сергей Булатов.

По его словам, старт был неровный: два неудачных матча дома и два хороших в столице, но затем ситуацию удалось переломить, и сейчас команда набирает очки.

Мы пришли с... лозунгом, и этот лозунг был, что мы хотим играть в футбол, мы хотим быть чем-то отличаться от других. И это очень сработало. И я надеюсь, что вот этот старт, который у нас был, он был неровный, он был с двумя неудачными матчами дома. Он был с двумя хорошими матчами в Москве. Мы потом переломили ситуацию, сейчас мы стали набирать очки. Дай Бог, чтоб это продолжалось. И вот этот лозунг, что мы - другие, ребята приняли, мы стали другими, мы агрессивные, мы пытаемся атаковать, мы пытаемся забивать отметил Булатов

Тренер добавил, что его команда стремится играть зрелищно.