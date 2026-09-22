Москва22 сен Вести.В самарском футбольном клубе "Крылья Советов" идеальная ситуация внутри коллектива, так как он хорошо укомплектован. Об этом ИС "Вести" заявил главный тренер Сергей Булатов.

Специалист добавил, что на каждую позицию в команде претендуют два равноценных игрока.

У нас идеальная ситуация внутри коллектива … потому что мы закончили комплектование, и мы укомплектованы так, что у нас на каждое место есть по два футболиста, и это почти везде примерно равные футболисты. У нас очень прозрачная ситуация по игре, по тренировкам: хорошо играешь – получаешь место в составе, хорошо тренируешься – получаешь возможность играть в составе. И вот эта прозрачность, она для нас важна … Вот у нас сейчас такая идеальная ситуация, когда мы укомплектовались, когда мы конкурентоспособны сказал он

Ранее Сергей Булатов выразил надежду, что в следующем матче "Крылья Советов" обыграют московский "Спартак".