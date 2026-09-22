Москва22 сен Вести.В самарском футбольном клубе "Крылья Советов" нужно увеличить тренерский штаб. Об этом ИС "Вести" заявил главный тренер ФК Сергей Булатов.

По его словам, в ФК неограниченный фронт работы.

Чем больше тренеров – тем лучше, и им всегда найдется, чем заняться, потому что у нас очень до многого не доходят руки. Мы понимаем, что мы могли бы более детально разбирать игру, нужны еще аналитики. Мы понимаем, что мы могли индивидуализировать физическую подготовку, но нам нужны еще тренеры по физподготовке, и мы можем только облизываться, когда мы смотрим в какой-то команде четыре-пять тренеров по физподготовке. Мы достаточно ограничены в этом количестве. У нас ограниченный тренерский штаб, в котором каждый взял свои функции … Мы бы хотели увеличить штаб