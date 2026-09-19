В РПЛ прогнозируют возвращение российских клубов на международную арену в 2027-м Прогноз главы РПЛ: российские клубы вернутся к международным турнирам в 2027-м

Москва19 сен Вести.Российские клубы и сборные вернутся к участию в международных соревнованиях в 2027 году. Такое мнение выразил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые с февраля 2022 года зарезервировал четыре места для российских клубов в еврокубках.

Я верю, что в следующем году мы вернемся. Нет уверенности, это такой мой прогноз, основанный на какой-то моей аналитической информации, и вера цитирует Алаева ТАСС

Тем не менее, по всей видимости, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в ближайшее время не планируют рассматривать вопрос возвращения российских команд на международные турниры, писала газета The Telegraph.