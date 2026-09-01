Москва1 сен Вести.В 1990-е годы, состояние аморфности и раздерганности внутри страны отразилось на футболе. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Совета директоров и президент Альфа-Банка (титульный спонсор Российской Премьер-Лиги) Олег Сысуев.

Эксперт отметил, что в то время в сборной страны не было стабильности, мотивации для игроков и спортивных успехов.

Думаю, что если я скажу, что состояние аморфности и раздерганности внутри страны не влияло на это, я совру. Оно точно влияло. Вот не было такого ощущения стабильности и понимания, куда мы идем, зачем мы идем. И что мы делаем в нашей стране? И зачем это нужно для нашей страны - спортивные успехи, как это, собственно, было в результате огромного ресурса-пропаганды в Советском Союзе. Тогда все понимали, зачем это нужно. Доказать этим, так сказать, негодяям-капиталистам, что социалистический строй самый, значит, лучший, и что он лучше всех приспособлен для, в том числе достижения спортивных результатов. Это исчезло, а нового ничего не появилось. И, кстати, не появилось других мотивов, в том числе и материальной заинтересованности внутри страны. Поэтому-то наши футболисты ехали играть в зарубежные клубы рассказал Сысуев

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