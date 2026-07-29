Москва29 июл Вести.Журналист Владимир Соловьёв раскритиковал зарплаты иностранных футболистов в РФ, сообщает ИС "Вести". Он предложил пересчитать заработок легионеров не в долларах или евро, а в боеприпасах, необходимых для проведения спецоперации.

При всем уважении, мне очень нравится футбол, я его очень люблю и много лет ему отдал. Но когда я смотрю на составы команд, на тех, кто забил голы, или слышу, какое счастье, что мы кого-то купили... Кого? Когда я вижу, как по полю бегают иностранные футболисты, то понимаю: можно я буду считать их зарплату не в долларах, не в евро и не в десятках миллионов рублей, а в совершенно другом эквиваленте? Смотришь и думаешь: сколько ты получаешь? Это десять зенитных управляемых ракет в месяц побежало? А у него отобрал мяч – еще двадцать зенитных управляемых ракет в месяц. Это сколько недокупленных и неполученных нашей оборонкой зенитных управляемых ракет, беспилотников, станций РЭБ, систем связи, незапущенных спутников проекта "Рассвет"? заявил Соловьёв

Он добавил, что речь идет не только о футболе.

Притом, это не только про футбол. То же самое – в баскетболе. Где угодно. Я говорю не о наших игроках. А о тех, кого мы доблестным образом скупаем в эти крепостные театры под названием "спортивные клубы". Просто посчитать и сказать: "В сегодняшнем матче принимают участие недопоставленные средства для защиты нашей Родины". А потом посчитать ущерб, нанесенный владельцам этих клубов в результате украинской агрессии. Посчитать ущерб и сравнить. Чтобы этого ущерба не было, какое количество сил и средств должно было быть направлено на пассивные и активные формы борьбы с беспилотной и ракетной угрозой? Я это уже делал. И называл цифры. Самые крупные НПЗ нашей страны можно полностью обезопасить только за сумму перерасхода годового финансирования, заложенного в бюджет одного российского, очень уважаемого клуба. Нормально? Всех все устраивает? сказал журналист

Ранее Соловьёв призвал жестко ответить на новые санкции США.