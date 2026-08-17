Гендиректор профсоюза игроков Зотов: я за романтику в футболе, не коммерцию

Член исполкома РФС заявил, что выступает в футболе за романтику, а не коммерцию Гендиректор профсоюза игроков Зотов: я за романтику в футболе, не коммерцию

Москва17 авг Вести.Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов признался в интервью ИС "Вести", что отдает предпочтение "романтике" в футболе, а не его коммерциализации.

В качестве примера он привел чемпионат Европы 1988 года в Западной Германии. По его словам, такой формат лучше отражает суть спорта.

Я, честно, больше за романтику в футболе, чем за коммерцию. И я в силу возраста еще помню те времена, когда коммерции было гораздо меньше, и чемпионаты были не столь перегружены командами, как на чемпионате Европы в 1988 году, когда мы успешно выступили, играли, по-моему, восемь команд - всего две группы по четыре было. И чемпионаты мира совершенно в другом формате проходили... Я все-таки больше за конкуренцию между командами, за то, чтобы ехали только сильнейшие поделился Зотов

В декабре Зотов был назначен на пост медиатора Международной федерации футбола (ФИФА). Комментируя предстоящие в марте выборы президента ФИФА, спикер предположил, что подобные коммерческие решения могут использоваться президентом федерации Джанни Инфантино как инструмент для получения голосов.

Но опять же, возвращаясь к выборам, я так понимаю, что таким образом в том числе и получаются голоса отметил он

В феврале 2026 года Инфантино отметил 10-летие на посту главы ФИФА. Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер предложил выдвинуть на пост президента организации руководительницу Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс.