Москва17 авгВести.На предстоящих выборах для президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино критически важно заручиться поддержкой как можно большего числа стран, особенно ценны голоса Африки, Латинской Америки и Азии. Такое мнение озвучил в интервью ИС "Вести" член исполкома Российского футбольного союза (РФС), гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.
Чем больше сборных из этих регионов будут участвовать в чемпионате мира, тем выше шансы Инфантино на переизбрание, считает он.
Для Инфантино очень важно заручиться как можно большей поддержкой. И понятно, что это голоса Африки, Латинской Америки и Азии. Соответственно, чем больше сборных из этих регионов будут попадать на чемпионат мира, чем больше они будут общаться и будут вовлечены в семью ФИФА, тем больше у Инфантино шансов переизбратьсяубежден Зотов
По мнению Зотова, расширение состава делает чемпионат коммерческим. Он считает, что в турнире должны соревноваться только сильнейшие, чтобы конкуренция оставалась по-настоящему острой.
В декабре гендиректор ОПСФ был назначен на пост медиатора. Он лично встречался с президентом ФИФА.
Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В марте следующего года запланированы выборы нового главы федерации.
Летом Инфантино предложил продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. По данным некоторых изданий, в случае реализации проекта зарплата президента ФИФА могла увеличиться с 3 до 30 млн евро в год. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте турниров ФИФА всеми членами союза до отмены предложения. После этого Инфантино сообщил об отказе от плана. При этом газета The Telegraph писала, что глава ФИФА оказался вовлечен в скандал, связанный с выплатами своей бывшей любовнице.