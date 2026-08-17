В РФС рассказали, что может повысить шансы Инфантино сохранить пост Зотов: Инфантино важно заручиться поддержкой Азии и Африки, чтобы сохранить пост

Москва17 авг Вести.На предстоящих выборах для президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино критически важно заручиться поддержкой как можно большего числа стран, особенно ценны голоса Африки, Латинской Америки и Азии. Такое мнение озвучил в интервью ИС "Вести" член исполкома Российского футбольного союза (РФС), гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

Чем больше сборных из этих регионов будут участвовать в чемпионате мира, тем выше шансы Инфантино на переизбрание, считает он.

Для Инфантино очень важно заручиться как можно большей поддержкой. И понятно, что это голоса Африки, Латинской Америки и Азии. Соответственно, чем больше сборных из этих регионов будут попадать на чемпионат мира, чем больше они будут общаться и будут вовлечены в семью ФИФА, тем больше у Инфантино шансов переизбраться убежден Зотов

По мнению Зотова, расширение состава делает чемпионат коммерческим. Он считает, что в турнире должны соревноваться только сильнейшие, чтобы конкуренция оставалась по-настоящему острой.

В декабре гендиректор ОПСФ был назначен на пост медиатора. Он лично встречался с президентом ФИФА.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В марте следующего года запланированы выборы нового главы федерации.

Летом Инфантино предложил продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. По данным некоторых изданий, в случае реализации проекта зарплата президента ФИФА могла увеличиться с 3 до 30 млн евро в год. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте турниров ФИФА всеми членами союза до отмены предложения. После этого Инфантино сообщил об отказе от плана. При этом газета The Telegraph писала, что глава ФИФА оказался вовлечен в скандал, связанный с выплатами своей бывшей любовнице.