Москва17 авг Вести.Приглашение стать одним из медиаторов Международной федерации футбола (ФИФА) стало для члена Исполкома Российского футбольного союза (РФС), генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александра Зотова большой неожиданностью. Об этом рассказал он сам в интервью ИС "Вести", раскрыв также некоторые подробности о своем первом деле в качестве медиатора.

На пост медиатора ФИФА Зотов был назначен в декабре 2025 года.

Конечно, я не ожидал, потому что предложение поступило непосредственно от руководителя юридической службы ФИФА. Мы с ним общались до этого, но сказать, что как-то мы общались на юридические темы или был какой-то пролог этой всей истории - его не было. Более того, приглашение прозвучало за три дня до момента, когда надо было туда приехать, и никаких до этого сигналов, звонков или чего-то такого не было рассказал Зотов

Он также прокомментировал свое первое дело в качестве медиатора, работа над которым еще продолжается. По его словам, обе стороны конфликта - и клуб, и футболист - из Европы.

Здесь очень все конфиденциально, с одной стороны, с другой стороны, наверное, если я назову регион, это не будет разглашением какой-то тайны. Обе стороны, и клуб, и футболист, хоть и являются представителями разных стран, относятся к УЕФА… Моя задача — я не арбитр, я не судья, я не адвокат какой-либо из сторон в этом деле - я должен им помочь заключить мировое соглашение сообщил Зотов

По словам главы ОПСФ, каких-либо затруднений в этой работе, связанных с тем, что он из России, он не испытывает.

Реакция отличная. Там помимо того, что есть футболист, есть еще его юристы, которые вообще из третьей страны, тоже европейской. То есть, абсолютно уважительно, корректно, никаких проблем. Во всяком случае, мы даже не обсуждаем, это как-то не обсуждается сказал Зотов

Также он рассказал, поддержка каких стран может повысить шансы нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино на переизбрание в марте следующего года.