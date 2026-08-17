Москва17 авг Вести.Одна из главных проблем российского футбола — регулярное закрытие клубов и связанные с этим долги перед игроками, тренерами и персоналом. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что у обанкротившихся клубов зачастую нет активов для погашения задолженностей.

У нас достаточно большое количество клубов перестает существовать по разным причинам. Я это вижу на примере: опять же, есть фонд FIFPro, куда могут обращаться футболисты, которым клуб при банкротстве остался должен. И за время работы этого фонда мы, по-моему, были третьей после Греции и Турции страной по количеству обращений и, соответственно, по количеству удовлетворенных таких обращений. Надо сказать, ФИФА в этом плане нас не дискриминировал сообщил Зотов

Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы Россия сохраняла лидирующие позиции по количеству обращений.

Я за это переживаю, и это, наверное, такая история, над которой надо дальше работать, потому что каждый закрывшийся клуб — это потеря рабочих мест. Это, как правило, долги перед футболистами, перед тренерами, перед персоналом, которым тоже очень тяжело приходится, потому что у всех есть семьи добавил он

Отдельно он отметил ситуацию с клубом "Химки": несмотря на личные обещания инвестора полностью закрыть долги, этого так и не произошло.

Ситуация, когда клуб ни с того ни с сего — а иногда и с того, и с сего — банкротится, прекращает свое существование и закрывается с многомесячными долгами: в этой ситуации часто у этого клуба нет активов, чтобы покрыть эти долги. Если мы будем говорить про "Химки" — история скандальная, неприятная. Я неоднократно говорил, что общался с хозяином этого клуба или с человеком, который инвестировал в него. Мне давали обещание о том, что все долги будут выплачены, к сожалению, этого не произошло заключил Зотов

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб "Химки" банкротом. По данным издания "Матч ТВ", долг клуба перед налоговыми службами составил порядка 450 миллионов рублей.