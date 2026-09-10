Слуцкий заявил, что не считает "Спартак" претендентом на чемпионство в РПЛ

Слуцкий не видит в "Спартаке" претендента на чемпионство в РПЛ Слуцкий заявил, что не считает "Спартак" претендентом на чемпионство в РПЛ

Москва10 сен Вести.Футбольный клуб "Спартак" не обладает всеми качествами, которые необходимы для того, чтобы побороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом заявил бывший тренер московского ЦСКА и российской сборной Леонид Слуцкий.

В интервью "Известиям" он пояснил, что у "Зенита" и "Краснодара" больше шансов забрать титул в текущем сезоне.

Я не очень верю в тех, кто систематически оступается против слабых соперников. "Спартак" — это та команда, которая может победить кого угодно, но может и оступиться с кем угодно. Для борьбы за чемпионство нужна не только качественная игра, но и результат, который не всегда у красно-белых проявляется пояснил Слуцкий

Ранее своих претендентов на чемпионство в РПЛ назвал бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин. По его мнению, больше всего шансов завоевать титул имеют три клуба.