Гендиректор ФК "Ростов" Чайка: клуб должен жить по тем средствам, которые есть Гендиректор ФК "Ростов": главная финансовая задача – оптимизировать расходы

Москва19 окт Вести.Главной финансовой задачей ФК "Ростов" является оптимизация расходов и выстраивание прозрачной системы работы с партнерами. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор клуба Андрей Чайка.

По его словам, в нынешних условиях искать спонсоров для клуба стало сложнее.

Я прекрасно понимал, куда я иду, какие могут быть проблемы. И мое мнение, мы должны выстроить поэтапную работу. Первый этап – клуб должен жить по тем средствам, которые есть. Спонсоры, партнеры, их раньше было тяжело найти, а в связи с сегодняшними внешними факторами это еще вдвойне сложнее сказал Чайка

Как добавил глава ФК, клуб ежедневно ведет работу с бизнес-партнерами и спонсорами.

Для них очень важно видеть прозрачную систему клуба. Любой бизнес-партнер готов участвовать с тобой вместе в определенных успехах. Он должен понимать, куда идет клуб, что он созидает, что он делает и какое развитие существует. Поэтому главная задача – это оптимизировать те расходы, которые существуют на сегодняшний день, и работать с теми партнерами, которые на сегодняшний день есть, в том бюджете, который у нас существует указал он

Ранее Чайка заявил, что перед ним стоят большие задачи и он намерен снова привести клуб к успехам.