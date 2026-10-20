Москва20 окт Вести.Возвращение футбольного клуба "Спартак" (Кострома) в родной город позволит болельщикам поддерживать команду на домашних матчах и сможет привлечь в спорт новых молодых игроков. Об этом ИС "Вести" заявил президент Федерации футбола Костромской области Владлен Винокуров.

По его словам, выступление клуба на уровне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) может вызвать дополнительный интерес к этому виду спорта и стать значимым событием для города.

Город с нетерпением ждет возвращения клуба в родные, так сказать, новые пенаты. Хочется, чтобы такой произошел всплеск… Потому что будет приезжать сюда команда уже уровня ФНЛ. Соответственно, болельщику очень интересно… Болельщик вернулся, и болельщик хочет, чтобы клуб играл дома пояснил Владлен Винокуров

Дополнительно он подчеркнул, что прямо сейчас разные спортивные направления конкурируют за внимание детей и подростков, а это значит, что успех местного клуба способен сыграть важную роль в популяризации футбола.

Мы получаем большую воронку входящего потока потенциальных футболистов, потенциальных спортсменов. Так как сейчас идет большая конкуренция между разными видами спорта, нам, наверное, больше повезло, у нас нет такого, как, к примеру, у наших соседей в Ярославле. Там у них хоккей очень сильно забирает молодых пацанов отметил Винокуров

На данный момент футбольный клуб "Спартак" (Кострома) в сезоне-2026/27, выступает в Первой лиге. Домашние матчи клуб проводит на стадионе "Арена Химки" в подмосковных Химках.