Москва20 октВести.Освещение матчей Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) привлекает внимание юных спортсменов и мотивирует к новым высотам. Об этом ИС "Вести" рассказал президент Федерации футбола Костромской области Владлен Винокуров.
По его словам, интерес детей к ЮФЛ заметно вырос благодаря вниманию к соревнованиям и их участникам.
Появился такой бум, наверное, что дети туда хотят. Они видят, как ЮФЛ освещается, что пацанов везде показывают, в том числе где-то по телевидению. И ребята реально рвутся туда, стремятся, хотят попадатьотметил Винокуров
Он также сообщил, что возвращение футбольного клуба "Спартак" в Кострому может повысить интерес молодежи к футболу.