Винокуров: освещение ЮФЛ мотивирует юных футболистов стремиться к новым высотам Популярность ЮФЛ повышает интерес детей к профессиональному футболу в России

Москва20 окт Вести.Освещение матчей Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) привлекает внимание юных спортсменов и мотивирует к новым высотам. Об этом ИС "Вести" рассказал президент Федерации футбола Костромской области Владлен Винокуров.

По его словам, интерес детей к ЮФЛ заметно вырос благодаря вниманию к соревнованиям и их участникам.

Появился такой бум, наверное, что дети туда хотят. Они видят, как ЮФЛ освещается, что пацанов везде показывают, в том числе где-то по телевидению. И ребята реально рвутся туда, стремятся, хотят попадать отметил Винокуров

Он также сообщил, что возвращение футбольного клуба "Спартак" в Кострому может повысить интерес молодежи к футболу.