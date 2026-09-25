Москва25 сен Вести.Футбол остается в Карелии видом спорта номер один. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил президент Федерации футбола Карелии Александр Смирнов.

Точно хочу назвать наш регион футбольным, это обязательно... Когда-то собирались вот эти 10 тысяч народу здесь, по 8–15 тысяч собирались на стадионе центральном болельщиков. Но я не думаю, что это просто вот сегодня куда-то исчезло. По-любому, понятно, что вот эти турниры, которые мы проводим, и эмоции, и поддержка, и родители, чьи дети здесь играют, когда они понимают, что это интересно им всем, и вид спорта номер один