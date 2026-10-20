В проекте "Футбол в школе" в Костромской области участвуют 14 тысяч детей Футбол включили в уроки физкультуры в 41 школе Костромской области

Москва20 окт Вести.В Костромской области 14 тысяч школьников участвуют в проекте "Футбол в школе", а сама программа охватывает 41 общеобразовательную организацию и предполагает не только оснащение школ инвентарем, но и методическую поддержку. Об этом рассказала ИС "Вести" заместитель директора Департамента образования и науки Костромской области Наталья Рыжова.

Как она отметила, одна из основных задач – обеспечить каждого ученика мячом, чтобы дети могли активно участвовать в уроках физкультуры.

Вообще в проекте есть такая цель, что на уроке или на занятиях по футболу мячик должен быть у каждого учащегося. Мы говорим про ворота, которые снижены по категории, безопасно выставляются и свободно освобождают спортивный зал. Мы говорим о всех необходимых, ярких и о форме, которая также идет в сопровождении проекта. Но помимо оснащения проекта, хочется отметить, что проект еще и полностью поддерживается методически подчеркнула Рыжова

Она также сообщила, что половина участников проекта – девочки.

По словам Рыжовой, включение футбола в школьную программу по физической культуре позволяет сделать занятия более динамичными для детей.