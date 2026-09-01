Москва1 сен Вести.Атмосфера в школе важна для учеников, заявил ИС "Вести" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мы стараемся делать так, чтобы не только школы были новые, но и лучшие преподаватели могли дарить свои знания, любовь, заботу, внимание. Ну и самое главное - атмосфера в школе. Очень важно, чтобы в каждую школу ребенок шел с удовольствием