Генсек РФС: "Футбол в школе" – крупнейший в мире проект Генсек РФС Митрофанов: в проекте "Футбол в школе" участвуют 2,5 млн школьников

Москва23 окт Вести.Проект "Футбол в школе" является самым крупным в мире в области массового футбола, в нем участвуют 2,5 млн российских школьников. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

По словам Митрофанова, "Футбол в школе" – один из самых важных для РФС проектов.

В настоящий момент это не наша оценка, это оценка ФИФА, проект "Футбол в школе" является самым крупным проектом в области массового футбола в мире. В нем участвуют 2,5 млн наших школьников. Это каждый седьмой школьник в каждой седьмой школе страны. Более крупного проекта в футболе в мире не существует заявил Митрофанов

Ранее в РФС сообщили, что Волгоград стал одним из самых футбольных регионов России.