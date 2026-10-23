Москва23 октВести.Проект "Футбол в школе" является самым крупным в мире в области массового футбола, в нем участвуют 2,5 млн российских школьников. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
По словам Митрофанова, "Футбол в школе" – один из самых важных для РФС проектов.
В настоящий момент это не наша оценка, это оценка ФИФА, проект "Футбол в школе" является самым крупным проектом в области массового футбола в мире. В нем участвуют 2,5 млн наших школьников. Это каждый седьмой школьник в каждой седьмой школе страны. Более крупного проекта в футболе в мире не существуетзаявил Митрофанов
Ранее в РФС сообщили, что Волгоград стал одним из самых футбольных регионов России.