Москва5 окт Вести.У топовых клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) большой интерес к игрокам московского ФК "Родина". Об этом ИС "Вести" заявил спортивный директор клуба Алексей Зинин.

Интерес, который есть у топовых клубов Российской премьер-лиги к нашим игрокам, он сейчас большой. А на самом деле там тот же Артем Максименко и Артур Гарибян, они успели сыграть-то всего ничего. И уже к ним большой интерес. Мы точно будем расти, у нас есть для этого предпосылки