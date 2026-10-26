Тренер Рахимов отметил снижение качества футбола в РПЛ Тренер Рахимов заявил о снижении качества футбола в РПЛ

Москва26 окт Вести.В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) наблюдается снижение качества футбола, присутствует неровная игра. Об этом ИС "Вести" рассказал экс-тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов.

Мне кажется, в чемпионате происходит определенная потеря качества. Убедительности в матчах мы не видим ни у одной из команд, неровная игра все равно присутствует сказал он

При этом, уточнил тренер, в составе команд есть хорошие футболисты, однако в качестве игры наблюдается определенная усредненность.

Это касается всех команд – очень неровная игра, мы видим определенную усредненность. Если мы опустимся за пятерку команд, то там до 14-го места такая плотность, что не поймешь, кто из этих команд на что способен заметил он

И поэтому, добавил он, в этих матчах - большое количество ничьих.