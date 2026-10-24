"Рубин" продлил серию игр без побед в РПЛ "Рубин" проиграл "Крыльям Советов" в матче чемпионата России

Москва24 окт Вести.Казанский футбольный клуб "Рубин" проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет был открыт на 71-й минуте, когда защитник "Рубина" Игор Вуячич забил в свои ворота. На 77-й минуте Амар Рахманович забил гол с пенальти.

Казанские футболисты проиграли третий раз подряд в РПЛ, "Рубин" не может одержать победу уже на протяжении шести матчей в чемпионате.

Ранее московский футбольный клуб "Родина" победил воронежский "Факел" со счетом 1:0.