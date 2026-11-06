"Рубин" нанес поражение "Локомотиву" в Москве со счетом 1:0

"Локомотив" уступил дома "Рубину" в 14-м туре чемпионата РПЛ "Рубин" нанес поражение "Локомотиву" в Москве со счетом 1:0

Москва6 ноя Вести.В Москве завершилась стартовая встреча 14-го тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и казанским "Рубином". Хозяева поля потерпели поражение со счетом 0:1.

В первом тайме соперникам отличиться не удалось. После перерыва гол Егора Тесленко на 71-й минуте принес казанским футболистам гостевую победу.

"Рубин" взял верх над красно-зелеными на выезде впервые за девять лет. Предыдущая победа датировалась 29 апреля 2017 года, когда "Рубин" с таким же счетом переиграл "железнодорожников" в Москве.

Казанцы занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 18 очков. "Локомотив" с 11 баллами опустился на 15-ю строчку.

В следующем туре "Рубин" примет санкт-петербургский "Зенит", а столичный клуб сыграет на выезде с новичком РПЛ "Родиной".