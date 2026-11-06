Галактионов покинул пост главного тренера "Локомотива" после матча с "Рубином" Главный тренер "Локомотива" Галактионов покинул свой пост

Москва6 ноя Вести.Встреча 14-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина" стала последней для Михаила Галактионова на посту главного тренера московского "Локомотива". Она завершилась поражением "железнодорожников" со счетом 0:1.

Единственный мяч в этом матче был забит на 71-й минуте. Его автором стал Егор Тесленко.

После поражения председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных объявил об отставке Галактионова, сообщив о досрочном прекращении сотрудничества с тренером.

Ранее 43-летний специалист сообщил руководству клуба о своем желании покинуть команду. Исполняющим обязанности главного тренера может стать Дмитрий Хохлов. Также на вакантное место рассматривается Станислав Черчесов, уволенный из грозненского "Ахмата".

Галактионов возглавил "Локомотив" в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне "железнодорожники" под его руководством завоевали бронзовые медали РПЛ.

В нынешнем чемпионате красно-зеленые занимают 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета РПЛ. В активе "Локомотива" 11 очков после 14 матчей.