"Ахмат" расторг контракт с Черчесовым "Ахмат" уволил Черчесова с поста главного тренера клуба

Москва2 ноя Вести.Станислав Черчесов покинул грозненский "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Уточняется, что специалист уже попрощался с командой.

Футбольный клуб "Ахмат" и главный тренер Станислав Черчесов пришли к соглашению о расторжении трудового договора по обоюдному согласию говорится в заявлении клуба

31 октября "Ахмат" на выезде уступли московскому "Динамо" со счетом 0:2 в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу. Грозненская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

В трех последних встречах РПЛ грозненцы потерпели три поражения с общей разницей голов 2:6.

Черчесов был назначен главным тренером клуба в августе 2025 года. Под его руководством "Ахмат" в 50 играх одержала 13 побед, 15 раз сыграла вничью и 22 раза проиграла.

Ранее стало известно, что Александр Сторожук покинул пост главного тренера "Торпедо".