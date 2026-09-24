Москва24 сенВести.В футбольном клубе "Ростов" освободился пост главного тренера. Занимавший его испанец Джонатан Альба досрочно покидает клуб, сообщает пресс-служба ростовчан.
По итогам состоявшегося разговора между руководством клуба и главным тренером Джонатаном Альбой было принято обоюдное решение о прекращении его работы на постусказано на сайте клуба
Также из "Ростова" уходит весь штаб Альбы. Специалист проработал в клубе на разных должностях с 2018 года.
Согласно информации журналиста Ивана Карпова, вакантное место может занять Дмитрий Кириченко.