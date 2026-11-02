Москва2 ноя Вести.Ролан Гусев стал главным тренером грозненского "Ахмата". На этом посту он сменил Станислава Черчесова.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, 49-летний специалист 2 ноября был представлен команде генеральным директором Ахмедом Айдамировым.

Мы приветствуем Ролана Александровича и желаем ему удачи на посту главного тренера нашей команды! говорится в заявлении "Ахмата"

О сроках и условиях контракта ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что "Ахмат" уволил Станислава Черчесова с поста главного тренера команды. Грозненцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.