Тихонов в третий раз назначен главным тренером футбольного клуба "Енисей"

Тихонов в третий раз возглавит футбольный клуб "Енисей", сменив Тарханова Тихонов в третий раз назначен главным тренером футбольного клуба "Енисей"

Москва30 окт Вести.Андрей Тихонов назначен на пост главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей", сообщается в официальном Telegram-канале ФК.

Андрей Валерьевич, с возвращением! Впереди новые вызовы, большие цели и важная работа. Желаем успехов, уверенности и ярких побед вместе с красно-синими! сказано в сообщении

Информации о сроке соглашения с 56-летним тренером не приводится​​​.

Тихонов сменил на посту 72-летнего Александра Тарханова, который был назначен главным тренером красноярцев 15 октября. Ранее Тихонов уже дважды возглавлял "Енисей": в сезонах-2016/17 и 2024/25. В первый раз он привел команду к бронзовым медалям Первой лиги и вывел в стыковые матчи за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).