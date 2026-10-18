Москва18 окт Вести.Андрей Разин, который ранее 18 октября покинул магнитогорский "Металлург", сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как отмечается, контракт с Разиным рассчитан на два сезона, свой первый матч во главе команды специалист проведет 20 октября против екатеринбургского "Автомобилиста".

При этом руководство СКА сообщило, что Ларионов покинул команду по обоюдному согласию сторон.

Разин ранее в воскресенье расторг контракт с "Металлургом". Специалиста до этого в начале октября отстранили от руководства командой из-за разногласий с хоккеистами.

Разин тренировал "Металлург" с апреля 2023 года и в первый же свой сезон завоевал с "Магниткой" Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне "Металлург" идет лидером таблицы Восточной конференции КХЛ.

Ларионов возглавлял СКА с весны 2025 года, под его руководством петербуржцы заняли пятое место на Западе по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26 и выбыли из борьбы за Кубок Гагарина уже на стадии 1/8 финала, проиграв в серии ЦСКА (1-4). В текущем сезоне СКА идет на восьмом месте в таблице Запада и имеет продолжающуюся серию из пяти поражений.