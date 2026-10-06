Москва6 окт Вести.Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" отстранил главного тренера команды Андрея Разина из-за разногласий с хоккеистами. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера "Металлурга" назначен Владимир Воробьев. Директор ХК Алексей Жлоб подтвердил наличие разногласий между Разиным и игроками команды, сообщив, что руководство решило применить дисциплинарное взыскание к главному тренеру.

Напомним, что после игры регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" Андрей Разин заявил, что форвард команды Владимир Ткачев должен уважать авторитет тренера и выкладываться на льду на полную независимо от других игроков клуба. Позднее, комментируя публикации СМИ о конфликте с Ткачевым, Разин грубо отшил журналистов.

Ранее московский "Спартак" переиграл на выезде "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав третью гостевую победу над уральцами за всю историю выступлений в турнире со счетом 3:2.