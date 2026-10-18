Магнитогорский ХК "Металлург" расторг контракт с главным тренером Разиным ХК "Металлург" окончательно прекратил сотрудничество с тренером Андреем Разиным

Москва18 окт Вести.Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин окончательно покинул магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Магнитки".

Как объявил клуба Алексей Жлоба, руководство "Металлурга" договорилось с тренером о прекращении сотрудничества.

Хоккейный клуб "Металлург" и Андрей Владимирович Разин достигли договоренности о прекращении совместной работы. Андрей Владимирович покидает пост главного тренера нашей команды по соглашению сторон заявил Жлоба

Ранее в октябре сообщалось, что Разин был отстранен от работы с командой из-за конфликта с хоккеистами.

Разин возглавлял "Металлург" апреля 2023 года. В первом же сезоне под его руководством (2023/24) команда стала чемпионом КХЛ, завоевала Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне "Металлург" идет на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, команда лидировала также на момент отстранения Разина.