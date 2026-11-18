Отстранение завершилось увольнением: "Динамо" расторгло контракт с Тамбиевым Московское "Динамо" расторгло контракт с главным тренером Тамбиевым

Москва18 ноя Вести.Московское "Динамо" расторгло контракт с главным тренером Леонидом Тамбиевым. Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

Ранее 56-летний специалист был отстранен от исполнения своих обязанностей.

Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) и главный тренер Леонид Тамбиев приняли решение прекратить сотрудничество по соглашению сторон говорится в заявлении пресс-службы бело-голубых

Также отмечается, что стороны расторгли контракт "по обоюдной договоренности и исключительно по доброй воле".

После отстранения Тамбиева динамовцы выиграли три матча подряд. Столичные хоккеисты оказались сильнее СКА, "Сибири" и "Ак Барса". После 29 игр бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко.

Латвийский специалист в апреле 2026 года сменил на посту главного тренера "Динамо" Вячеслава Козлова. Ранее он возглавлял "Адмирал" из Владивостока, а также входил в тренерский штаб СКА.