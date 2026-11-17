Москва17 ноя Вести.Михаил Галактионов официально покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Также был уволен тренерский штаб теперь уже бывшего наставника "железнодорожников".

ФК "Локомотив" и главный тренер команды расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон говорится в заявлении клуба

Галактионов возглавил команду в ноябре 2022 года. В сезоне-2025/26 специалист привел красно-зеленых к бронзовым медалям чемпионата России по футболу.

В нынешнем сезоне "Локомотив" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после 14 матчей.