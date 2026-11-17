Москва17 нояВести.Михаил Галактионов официально покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Также был уволен тренерский штаб теперь уже бывшего наставника "железнодорожников".
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Галактионов возглавил команду в ноябре 2022 года. В сезоне-2025/26 специалист привел красно-зеленых к бронзовым медалям чемпионата России по футболу.
В нынешнем сезоне "Локомотив" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после 14 матчей.