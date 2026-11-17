Овчинников возглавит "Локомотив" в ближайших матчах Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера "Локомотива"

Москва17 ноя Вести.Сергей Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера московского "Локомотива" в ближайших матчах, сообщила пресс-служба футбольного клуба в мессенджере Telegram.

Также в тренерский и административный штабы вошли помощник старшего тренера Александр Бородюк, тренер по физподготовке Александр Гончаров, старший аналитик Максим Карасиков, аналитик Виктор Тестоедов, начальник команды Станислав Сухина и его заместитель Дмитрий Фомкин.

Сергей Овчинников будет руководить "Локомотивом" в ближайших матчах… Сейчас под его руководством, как старшего тренера, команда проведет предстоящие игры говорится в сообщении

Ранее "Локомотив" сообщил об уходе с поста главного тренера Михаила Галактионова. Вместе с ним был уволен его тренерский штаб. Представители "Локомотива" подчеркнули, что уход Галактионова состоялся по обоюдному согласию сторон.