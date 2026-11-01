Главный тренер "Локомотива" Галактионов: в ближайшее время мы найдем решения

Главный тренер "Локомотива" Галактионов сообщил, что не думает об отставке Главный тренер "Локомотива" Галактионов: в ближайшее время мы найдем решения

Москва1 ноя Вести.Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что не думает о возможной отставке из клуба. ОН также отметил, что команда найдет решения выхода из кризиса.

По словам специалиста, которые приводит ТАСС, ответственность за последние результаты команды лежит на нем.

Ничего не должно случиться, чтобы я задумался об отставке. Думаю, в ближайшее время мы найдем решения сказал Галактионов

Он добавил, что пресс-конференция – не место для обсуждения подобных вопросов.

Ранее "Локомотив" проиграл московскому "Спартаку" в столичном дерби в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе железнодорожников завершилась со счетом 4:0.