Москва26 октВести.ФК "Локомотив" сообщил, что на фоне информации СМИ об атакованном БПЛА пассажирском поезде под Воронежем, в котором ехали футболисты, команда вернулась в расположение тренировочной базы в полном составе.
"Локомотив" уже приступил к подготовке к матчам Кубка и чемпионата России.
Все службы клуба проявили оперативные, слаженные и профессиональные действия. ФК "Локомотив" выражает отдельную благодарность Российской Премьер-Лиге и руководству ФК "Факел" за поддержкуотмечается в сообщении в Telegram-канале
Ранее появилась информация, что ВСУ атаковали пассажирский поезд, в котором футболисты ФК "Локомотив" ехали из Ростова-на-Дону обратно в Москву. Спортсмены не пострадали.