Команда ФК "Локомотив" вернулась в Москву после атаки БПЛА на поезд

В "Локомотиве" сделали заявление после атаки БПЛА на поезд в Воронежской области Команда ФК "Локомотив" вернулась в Москву после атаки БПЛА на поезд

Москва26 окт Вести.ФК "Локомотив" сообщил, что на фоне информации СМИ об атакованном БПЛА пассажирском поезде под Воронежем, в котором ехали футболисты, команда вернулась в расположение тренировочной базы в полном составе.

"Локомотив" уже приступил к подготовке к матчам Кубка и чемпионата России.

Все службы клуба проявили оперативные, слаженные и профессиональные действия. ФК "Локомотив" выражает отдельную благодарность Российской Премьер-Лиге и руководству ФК "Факел" за поддержку отмечается в сообщении в Telegram-канале

Ранее появилась информация, что ВСУ атаковали пассажирский поезд, в котором футболисты ФК "Локомотив" ехали из Ростова-на-Дону обратно в Москву. Спортсмены не пострадали.