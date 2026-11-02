Москва2 нояВести.Главный тренер московского "Торпедо" Александр Сторожук покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Вместе с ним команду покинул и весь его тренерский штаб.
Футбольный клуб "Торпедо Москва" объявляет об уходе главного тренера Александра Александровича Сторожука и его штаба по соглашению сторонговорится в заявлении клуба
Сторожук работал в "Торпедо" с мая 2026 года. Специалист подписал двухлетний контракт с московской командой.
"Торпедо" после 16 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. В его активе 29 очков.