Москва2 ноя Вести.Главный тренер московского "Торпедо" Александр Сторожук покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Вместе с ним команду покинул и весь его тренерский штаб.

Футбольный клуб "Торпедо Москва" объявляет об уходе главного тренера Александра Александровича Сторожука и его штаба по соглашению сторон говорится в заявлении клуба

Сторожук работал в "Торпедо" с мая 2026 года​​​. Специалист подписал двухлетний контракт с московской командой.

"Торпедо" после 16 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. В его активе 29 очков.