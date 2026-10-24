Москва24 окт Вести.Главный тренер казанского "Рубина" Франк Артига покидает этот пост, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. Такое решение принял президент правления ФК Марат Сафиуллин.

Футбольный клуб "Рубин" благодарит испанского специалиста за работу и преданность делу, а также желает ему удачи в дальнейшей карьере говорится в сообщении

Франк Артига был назначен главным тренером "Рубина" в январе 2026 года. Под его руководством Артиги команда провела 28 матчей, в которых одержала 9 побед, 11 раз сыграла вничью и 8 раз проиграла.

Ранее стало известно, что "Рубин" продлили серию игр без побед в РПЛ, проиграв 24 октября самарским "Крыльям Советов" со счетом 2:0.