"Рубин" одержал четвертую победу подряд в РПЛ после увольнения тренера Артиги Футболисты "Рубина" одержали четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив "Акрон"

Москва28 ноя Вести.Футболисты казанского "Рубина" одержали четвертую победу подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ) после отставки испанского специалиста Франка Артиги с поста главного тренера команды.

В матче 16-го тура "Рубин" 28 ноября на своем поле разгромил тольяттинский "Акрон" со счетом 3:0. У победителей отличились Угочукву Иву (6-я минута), Ульви Бабаев (17) и Игнасио Сааверда (60).

Артига покинул пост главного тренера команды 24 октября. На момент его отставки казанцы имели 7-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате России (четыре ничьи, три поражения подряд). При руководстве Олега Кузьмина, назначенного исполняющим обязанности главного тренера, "Рубин" обыграл, кроме "Акрона", воронежский "Факел" (1:0), московский "Локомотив" (1:0) и петербургский "Зенит" (3:1).

Казанская команда набрала 24 очка и поднялась на шестое место в таблице РПЛ, от идущего пятым ЦСКА "Рубин" отстает на два балла. "Акрон" потерпел четвертое поражение подряд и занимает предпоследнюю 15-ю строчку (12 очков).