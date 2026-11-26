"Рубин" сыграет в плей-офф Пути регионов Кубка России "Рубин" вышел в плей-офф Пути регионов Кубка России, обыграв "Родину"

Москва26 ноя Вести.Казанский "Рубин" на домашнем поле обыграл московскую "Родину" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Основное время встречи в Казани завершилось со счетом 1:1. Нападающий "Родины" Артем Максименко открыл счет на 38-й минуте, а форвард хозяев Эдди Сальседо во втором тайме вернул равенство на табло.

В серии послематчевых пенальти победу одержали казанцы. "Рубин" занял третье место в таблице группы А и продолжит участие в Кубке России в Пути регионов. "Родина" турнир покинула.

Выступление в Кубке России завершил также московский "Локомотив". "Красно-зеленые" набрали по итогам группового этапа 3 очка. В заключительной встрече футболисты столичного клуба в домашнем матче уступили "Ростову".