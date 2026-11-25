"Локомотив" проиграл все шесть матчей в группе Кубка России по футболу Московский "Локомотив" проиграл все матчи на групповом этапе Кубка России

Москва25 ноя Вести.Московский "Локомотив" завершил выступление в Кубке России по футболу, проиграв все матчи на групповом этапе в пути РПЛ.

Во встрече заключительного шестого тура в рамках группы D "Локомотив" 25 ноября уступил на своем поле "Ростову" со счетом 0:2. Мячи у победителей забили Имран Азнауров (2-я минута) и Кирилл Чебураков (35).

Игра не имела турнирного значения, так как "Ростов" (15 очков) досрочно обеспечил себе первое место в квартете, а "Локомотив" потерял шансы на продолжение борьбы за Кубок страны. "Красно-зеленые" набрали по итогам группового этапа 3 очка, так как три раза из шести уступили в серии пенальти.

Ранее 24 ноября вторую путевку в плей-офф завоевал в группе московский ЦСКА, а тольяттинский "Акрон" получил шанс продолжить борьбу в плей-офф пути регионов.

Соперник "Ростова" по 1/4 финала плей-офф в пути РПЛ определится 26 ноября в противостоянии "Оренбурга" и московского "Спартака", лидирующего в группе A. "Красно-белые" могут потерять первую строчку в таблице квартета в случае, если проиграют "Оренбургу" с разницей в четыре или более мячей. При любом другом исходе с "Ростовом" в плей-офф сыграет уральский клуб, а "Спартак" ждет дерби с ЦСКА.

Третье место в группе A обеспечил себе "Рубин". Казанская команда 25 ноября победила в серии пенальти московскую "Родину" со счетом 3:0, основное время матча завершилась вничью - 1:1. "Рубин" встретится в плей-офф пути регионов с ульяновской "Волгой", представителем первенства Первой лиги России. "Родина" вылетела из Кубка страны.