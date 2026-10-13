"Акрон" победил "Локомотив" на выезде в Кубке России "Локомотив" потерпел четвертое поражение подряд в Кубке России

Москва13 окт Вести."Акрон" обыграл "Локомотив" на выезде в матче Кубка России. Игра на "РЖД Арене" завершилась победой тольяттинской команды в серии пенальти со счетом 2:1.

В первом тайме команды не смогли открыть счет. После перерыва вперед вышел "Локомотив": на 48-й минуте отличился полузащитник Сергей Пиняев. Через 13 минут нападающий "Акрона" Артем Шуманский сравнял счет.

Основное время победителя не выявило, и исход встречи решился в серии пенальти. Главным героем стал голкипер "Акрона" Игнат Тереховский, который отразил три удара с одиннадцатиметровой отметки.

После этой "Акрон" набрал семь очков и закрепился на втором месте в группе D. "Локомотив" с тремя очками остался третьим.

В следующем туре "Акрон" сыграет в гостях с "Ростовом" (28 октября), а "Локомотив" днем позже встретится с ЦСКА.