Футболисты "Локомотива" проиграли в дерби ЦСКА и вылетели из Кубка России "Локомотив" проиграл ЦСКА и лишился шансов на плей-офф Кубка России

Москва29 окт Вести.Футболисты московского "Локомотива" проиграла в дерби ЦСКА и потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка России.

Встреча пятого тура в рамках группы D пути РПЛ прошла 29 октября в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. У победителей мячи забили Данила Козлов (6-я минута) и Жоао Виктор (17), а еще один мяч в свои ворота срезал защитник железнодорожников Георгий Джикия (66). У "красно-зеленых" отличился Александр Коваленко (38).

ЦСКА выиграл второе дерби подряд в течение недели. Ранее 25 октября "красно-синие" обыграли московский "Спартак" со счетом 2:0 в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армейцы набрали 8 очков и вышли на второе место в таблице группы. В последнем туре ЦСКА будет бороться за выход в 1/4 финала плей-офф в пути РПЛ в очном матче с тольяттинским "Акроном (7 очков). "Локомотив" (3 очка) занимает последнее четвертое место в группе и уже не поднимется выше. Команда Михаила Галактионова завершит борьбу за Кубок страны по итогам группового этапа.

"Локомотив" проиграл ЦСКА в третий раз в рамках нынешнего сезона. Ранее железнодорожники уступили армейцам в кубковом матче в серии пенальти (1:1, 4:5), а в рамках чемпионата страны потерпели поражение со счетом 1:3.

В матче группы C в четверг самарские "Крылья Советов" дома переиграли махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0 и вышли на второе место в таблице квартета, набрав 9 очков. "Динамо" (1 очко) осталось на четвертом месте в группе и вылетает из Кубка.