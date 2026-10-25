ФК "Локомотив" проиграл "Ростову" и попал в зону стыковых матчей РПЛ "Ростов" на своем поле нанес поражение московскому "Локомотиву"

Москва25 окт Вести.Московский "Локомотив" уступил в Ростове-на-Дону в гостевом матче. "Ростов" в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) решили исход игры уже в первом тайме. Итоговый счет – 2:0.

На 12-й минуте и 24-й минуте мячи в ворота гостей забили Андрей Лангович и Олакунле Олусегун. Для Олусегуна этот гол стал первым в РПЛ в составе "желто-синих".

Победа "Ростова" позволила клубу закрепиться на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в копилке 15 очков. Железнодорожники с 11 очками попали на 13-е место – опустились в зону стыковых матчей.

Следующие игры для "Ростова" и Локомотива" пройдут 1 ноября. Ростовчане отправятся в гости к махачкалинскому "Динамо", а "Локомотив" примет столичный "Спартак".

На следующей неделе "Ростов" и "Локомотив" также проведут матчи Кубка России - группового этапа "пути РПЛ" в группе D. 28 октября примет на своем поле тольяттинский "Акрон", а "Локомотив" 29 октября сыграет с ЦСКА.