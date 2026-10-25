Москва25 окт Вести.Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" закончилось поражением красно-белых. Матч 12-го тура чемпионата России по футболу, прошедший на стадионе армейцев, закончился со счетом 2:0.

Встреча была запланирована на 16.00 мск. Однако матч начался с задержкой на 15 минут из-за неполадок на стороне вещателя.

Счет в игре открыл Кирилл Глебов уже на 1-й минуте (40-я секунда). Его гол стал для ЦСКА самым быстрым в РПЛ с 2017 года. Между тем для "Спартака" этот гол стал самым быстрым пропущенным в национальном чемпионате с 2008-го.

На 24-й минуте у армейцев отличился Тамерлан Мусаев.

ЦСКА имеет 25 очков и располагается на 2 месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Спартака" — 23 очка, клуб занимает 5 место.