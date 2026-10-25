"Он должен был снять оковы": Обляков об игре Мусаева в матче со "Спартаком" Игрок ЦСКА Обляков чувствовал, что Мусаев сможет забить гол

Москва25 окт Вести.Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев здорово играл и забил заслуженный гол, чувствовалось, что он должен "снять оковы". Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил одноклубник Мусаева Иван Обляков после матча со "Спартаком".

Так он ответил на просьбу оценить важность гола Мусаева в дерби с принципиальным соперником.

Что Тамик сегодня забьет – чувствовалось, как будто должен оковы снять, и сегодня он очень здорово играл и забил гол заслуженно сказал Обляков

Футболист также признался, что устал после матча.

Честно, очень устал, но эмоции всегда положительные. Это главное дерби страны, и наша победа! Москва – красно-синяя отметил спортсмен

Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" закончилось поражением красно-белых. Матч 12-го тура чемпионата России по футболу прошел на стадионе армейцев со счетом 2:0. Автором второго гола стал игрок ЦСКА Тамерлан Мусаев, он забил на 24-й минуте.