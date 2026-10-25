Москва25 октВести.Столичное дерби со "Спартаком", прошедшее 25 октября, стало рекордным по посещаемости для домашнего стадиона ЦСКА. Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.
"ВЭБ Арена" собрала 29 715 зрителей. Всего стадион вмещает 30 тысяч человек.
Матч 12-го тура чемпионата России по футболу завершился победой ЦСКА со счетом 2:0. Счет в игре открыл Кирилл Глебов уже на 1-й минуте (40-я секунда). Его гол стал для ЦСКА самым быстрым в РПЛ с 2017 года. На 24-й минуте у армейцев отличился Тамерлан Мусаев.
ЦСКА имеет 25 очков и располагается на 2 месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Спартака" — 23 очка, клуб занимает 5 место.