Матч ЦСКА — "Спартак" установил рекорд по числу зрителей на "ВЭБ Арене"

На московском дерби установлен рекорд посещаемости арены ЦСКА Матч ЦСКА — "Спартак" установил рекорд по числу зрителей на "ВЭБ Арене"

Москва25 окт Вести.Столичное дерби со "Спартаком", прошедшее 25 октября, стало рекордным по посещаемости для домашнего стадиона ЦСКА. Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.

"ВЭБ Арена" собрала 29 715 зрителей. Всего стадион вмещает 30 тысяч человек.

Матч 12-го тура чемпионата России по футболу завершился победой ЦСКА со счетом 2:0. Счет в игре открыл Кирилл Глебов уже на 1-й минуте (40-я секунда). Его гол стал для ЦСКА самым быстрым в РПЛ с 2017 года. На 24-й минуте у армейцев отличился Тамерлан Мусаев.

ЦСКА имеет 25 очков и располагается на 2 месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Спартака" — 23 очка, клуб занимает 5 место.